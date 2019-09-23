إطلالات باللون الأخضر لليوم الوطني

تحتفل الشوارع فى المملكة بالعيد الوطني ، وزينت الشوارع بالأعلام والأجواء المبهجة، وأبرز وسائل الإحتفال فى هذا اليوم هو اللون الأخضر، الذي يعتبر رمزا قويا للعلم السعودي.
ولأن هذا اللون هو المهيمن على ساحة الإحتفالات، فلماذا عزيزتي لا ترتدين هذا اللون بدرجاته المختلفة لتبدين أكثر تألقاً في أجواء الإحتفالات الوطنية المبهجة، ولمساعدتك في الحصول على إطلالة أنيقة ومحتشمة ومختلفة جئنا لكِ في صحيفة البلاد ببعض الإطلالات لتختاري ما يناسبك منها.
يمكنك أيضا إرتداء الفستان الأخضر الكلاسيكي، للحصول على إطلالة ملكية بصيحة الفساتين المزودة بالكاب الطويل، وهذا الفستان سيزيد من عرض أكتافك وسيجعلك سيدة السهرات الأنيقة.
أما موديل الفستان الأخضر المحدد من منطقة الخصر أو المزود بالحزام، فهو حيلة لتنحيف الخصر، وإعطاء طول وجسم ممشوق.
الكارديجان الأخضر الطويل، وهى إطلالة ناعمة ومناسبة، إذا كنتِ تبحثين عن الرقة والنعومة فى التصميم والألوان الهادئة، عليكى إختيار فستان بسيط مع حزام مناسب وحذاء كعب عالي أسود.
إذا كنتِ تهوين إطلالة عصرية فعليكِ بإختيار الجمبسوت الأخضر، فهو مناسب إذا قمتِ بإرتداء جاكت أسود أو جينز عليه، مع إرتداء سنيكرز بألوان متنوعة أو اللون الأبيض.
كما يمكنك أيضا التألق بالفستان الأخضر الـ Wrap الواسع من الأمام والذي يعد من أبرز الحيل التي ستخفي بروز البطن، كما يمكنك إختياره بخصر عالي حتي تزيدي من طول قامتك.