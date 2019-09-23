أمر ملكي بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل

جدة : واس
صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم :
1 ـ العريف / ناصر بن هادي بن معجب اليامي
2 ـ العريف / علي بن مهدي بن سالم آل سليم
3 ـ الجندي / فهد بن سعود بن ظافر اليامي
4 ـ الجندي المتوفى / إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان .
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من : ـ
1 ـ العقيد الركن / رفيع بن سليمان المسعودي
2 ـ الجندي الأول / محمد بن مبارك الراشدي .
من منسوبي وزارة الداخلية.