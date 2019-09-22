خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لك أفكار لطريقة عمل ساندوتش تصلح لوجبات المدارس للأطفال للانش بوكس
المقادير اللازمة للعمل
شرائح رومى مدخن
مايونيز
خيار مخلل
جبن سويسرى
شرائح بيف بيكون
ورق خس
شرائح طماطم
ملعقة ديجون ماسترد
شراح خبز توست أبيض أو أسمر
طريقة العمل
نقوم بفرم الخيار المخلل فرم خشن بواسطة سكين
يقلب الخيار بعد فرمه مع المايونيز وديجون ماسترد
نحضر التوست
نقوم بدهنه بالخليط
نضع قليل من أوراق الخس
ثم قليل من البيف بيكون
ثم الجبن السويسرى
ثم الطماطم
ثم توضع طبقة أخرى من الخبز التوست فوق الخليط
نضع على الطبقة الثانية بعد أن تدهن أيضاً بخليط المايونيز شرائح الرومى المدخن
ثم شرائح من الجبن
ثم شرائح من الخس
نأخذ شرائح متبقية من التوست
ثم تحمص جيداً
وتوضع كطبقة أخيرة على الطبقات الأخرى
يثبت الساندوتش بواسطة عود خشبى رفيع
ثم يقطع بشكل مثلث
ويقدم