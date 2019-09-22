وزير العمل: المملكة تقف في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات

البلاد : واس

وصف معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي, اليوم الوطني بالمناسبة الغالية على الجميع ارتقت خلالها مسيرة التنمية بمشروعات كبرى وإنجازات عظيمة، وشهد المجتمع السعودي نهضة حضارية جديدة نتجت عن النمو الهائل لتطوير واستخدام التقنيات الحديثة، ونهضة تنموية عظيمة وأصبحت تقف في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات في ظل عملية التطوير والتحديث اللتين تمر بهما بلادنا تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة : “يعيش الوطنُ العزيز هذه الأيام مناسبةً غالية على الجميع، وهي توحيد المملكة العربية السعودية التي جاءت بفضل الله تعالى على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- . الذي جمع هذه الصفات وكان أهلاً ليحمل عبء توحيد المملكة واستعادة ملك أبائه وتوحيد الوطن وبناؤه ليصبح الوطن أنموذجاً للدولة الفتية ذات الجذور العميقة في التاريخ أصالةً ومجداً, وأكمل أبناؤه الملوك من بعده المسيرة والإنجاز.

ونوه بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في استكمال مسيرة البناء وحمل همَّ الوطن وكرس وقته لتحقيق رفاهية المواطنين ونقل الوطن نقلة تنموية رائدة شكلاً ومضموناً.

وقال: “يأتي احتفال الوطن في هذا اليوم وقد استطاعت هذه الدولة بفضل الله تعالى الرقي والتطور بمستويات سريعة وشاملة وعميقة ارتفع خلالها وعي الإنسان السعودي بأهمية الاستفادة والتعاطي الحضاري مع وسائل التطور الذي يشهده العالم في كل مرحلة فمنذ عهد المؤسس ــ رحمه الله ــ إلى هذا العهد الميمون والمملكة آخذة في المضي بخطى راسخة وواثقة في طريق التطور الحضاري محافِظًة على تميزها نظاماً وشعباً في الالتزام والاعتزاز بالقيم والمبادئ الفاضلة المستمدة من الدين الحنيف.

وعبر عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة من منجزات حضارية فريدة انعكست على تنمية المجتمع، وما شيدت من قواعد متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة العطاء والخير والنماء، ومنها ما تحقق من منجزات في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في ظل الدعم السخي والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ لهذا القطاع للتغلب على ما تواجهه منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من تحديات والعمل على تطويرها لمواكبة مبادراتها ومشاريعها وبرامجها مع رؤية المملكة الطموحة 2030 والسعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة بما يخدم أبناء وبنات هذا الوطن.

وبين أن الخارطة الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن عددًا من التوجهات الاستراتيجية تتمثل في: تنمية المجتمع ــ سوق العمل ــ والقطاع غير الربحي؛ إذ تعمل الوزارة من خلال هذه العناصر على الإسهام في بناء مجتمع متماسك واعٍ، إضافة لتوفير الرعاية التنموية الدائمة للأفراد والأسر، وتطوير آليات التنمية والحماية الوقائية للمجتمع، وكذلك تسهيل حصول المواطنين على فرص عمل مناسبة، من خلال الالتزام بتطبيق السياسات والتشريعات، كما تعمل الوزارة على تطوير القطاع غير الربحي وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي.. والشراكة مع القطاع الخاص.. والذي جاء نتيجة للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود والمتواصل من القيادة الرشيدة.

ورفع في ختام حديثه باسمه ونيابة عن جميع منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم, داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق قيادتنا لكل خير، وأن تتمكن بلادنا من مواصلة مسيرة البناء والنهوض الحضاري والتقدم، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره.