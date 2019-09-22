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المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1441 هـ      22 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

صحيفة البلاد

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