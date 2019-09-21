120 فنانا وفنانة يرسمون صور الإنجاز في يوم الوطن

جدة – ياسر بن يوسف

في كرنفال فني ثقافي جسد حب الوطن ضمن فعاليات احتفاء جمعية الثقافة والفنون بجدة باليوم الوطني ٨٩ وبحضور أمين جدة صالح التركي رسم أكثر من ١٢٠ فناناً وفنانة نبض الوطن بكل مافيه من تجليات ومشاعر فاضت بروح الحب.

ودشن التركي المعرض الفني للفنانين في أروع احتفالية تحت شعار الهمة حتى القمة الذي تضمن لوحات فنية إبداعية تحمل ملك الحزم والعزم والإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كما تضمن المعرض صوراً ورسومات وأعمالاً فنية لملحمة الوطن وموسس الكيان الملك عبدالعزيز، يرحمه الله،

وتمازجت اللوحات الفنية برسومات جسدت النمو الذي حققته المملكة في كافة المجالات.

وأكد التركي أن الفنانين عبروا عن مشاعر الحب لهذا الوطن الذي يشهد تحولاً حضارياً ليس في المجال التنموي والاقتصادي فحسب وإنما في المجالات الإبداعية والثقافية ودعم الشباب والشابات في هذا الجانب المهم لافتا إلى أن الفن يعبر عن حضارة الشعوب ويعكس تاريخها وعاداتها وتطورها مهنئاً القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني.

وأكد مدير الجمعية محمد ال صبيح أنها ستقيم أكثر من ٥٠ فعالية في احتفالية اليوم الوطني فيما قال الفنان العالمي هشام بنجابي أن المشاعر لا توصف في حب الوطن.