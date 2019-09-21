مركز الملك سلمان يواصل مساعدة اليمنيين والسوريين

سقطرى- البقاع- واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 720 كرتونا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,672 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

ونجح المركز بإعادة ما يقارب 220 طالباً يمنياً وطالبة إلى مواصلة دراستهم، وذلك بعد أن دعم المركز استئناف النشاط التعليمي لمدرسة السعيد للتعليم الأساسي في مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن، التي تضررت مرافقها جرّاء اعتداءات الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأعاد المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الأمل إلى طلاب المدرسة من خلال توفير 6 فصول دراسية جرت تهيئتها مؤقتا على شكل خيام مفروشة مع تأمين الوسائل التعليمية اللازمة في كل خيمة، وستستخدم كبدائل عاجلة إلى حين إعادة تأهيل مبنى المدرسة من جديد. ووزع المركز80 سلة غذائية في عزلة آل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 400 شخص.

كما وزع 132 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 116 أسرة.

من جهة أخرى وزع المركز سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري, حيث بلغ عدد السلال الغذائية الموزعة 1500 سلة، تزن 111 طنًا في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.

وبدعم من المركز قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية إلى 101 مريض بواقع 314 جلسة خلال الأسبوع الماضي. وواصل المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في البقاع تنفيذ عدة أنشطة ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوع الماضي. وشملت الأنشطة تأمين الاحتياجات الغذائية والشخصية والمنزلية والمؤن للمستفيدين ومتابعة مرضى السكري والضغط، وتوفير أدوية للمحتاجين واستكمال شراء الثياب والأحذية اللازمة لهم.