“صنعتي” يعزز اقتصاد الأسر المنتجة بالشرقية

الدمام – البلاد

يشهد معرض الأسر المنتجة” صنعتي” الذي تنظمه غرفة الشرقية في نسخته الخامسة ، إقبالاً كبيرًا من قِبل الزوار على شراء المنتجات من الأشغال اليدوية والمفروشات والملابس المتنوعة، ومنتجات الكروشيه والديكور بأنواعها، وهي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

وأكد عدد من زوار المعرض المقام على أرض معارض شركة الظهران إكسبو ، حرصهم زيارة معارض الأسر المنتجة؛ لأن منتجاته تُحاك يدويًا ودائمًا ما يكون العمل اليدوي أكثر جودة ومتانة وإتقانا من المنتجات المصنعة آليًا، إضافة إلى شغفهم بالأعمال التراثية وقدرتها على إحداث صفاء للنفس عند رؤيتها، مشيدين بتنظيم المعرض وتنوع منتجاته وجودتها .



وأعربت صاحبات الأركان عن سعادتهن بالمعرض لما تحقق لهن فيه من بيع منتجاتهن، وأثنين على المعرض وحرص القائمين عليه وما وُفر لهن من خدمات، متمنين المشاركة في نسخه المقبلة ، فيما أكدت عدد من المسؤولات عن الجمعيات والمراكز الحاضنة، أن معرض صنعتي أصبح هدفًا للأسر المنتجة في المنطقة الشرقية للمشاركة فيه، مشيرات دور الغرفة التجارية الفعال وما تبذله من جهد في خدمة الأسر المنتجة وفي خدمة المجتمع ككل.

وُيعد المعرض، أحد الآليات التي تعمل من خلالها غرفة الشرقية لأجل دعم الأسر المنتجة في المنطقة والمساهمة في تحويلها إلى قطاع فاعل في اقتصاد المنطقة والمملكة.