زيت شجرة الشاي.. فوائد سبعة في السائل العجيب!

أنت تعرف الشاي جيدا، لكنك لا بد لا تعرف زيت شجرة الشاي ومنافعه السبع.

موقع ستاندرد ميديا استعرض المنافع الصحية لعلاج جميع مشكلات البشرة، للرجال والنساء، وهو ما نقله موقع سكاي نيوز في التقرير التالي:

بعد الحلاقة

تترك حلاقة شعر الجسم بعض العلامات الحمراء، وللتخلص منها يمكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتدلك المناطق الحمراء في الجسم لتخفيفها وإزالة الألم الناجم عنها.

حب الشباب

أضيفي قطرات من الزيت إلى قليل من ماء الورد واستخدميه في غسل وجهك، فهذا من شأنه أن يساعدك في تجنب جب الشباب، كما يمكن ترطبي بقطنة بزيت شجرة الشاي ووضعها على أماكن الحبوب للعلاج.

أقدام سليمة

بإمكانك وضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ماء دافئ، وضعي قدميك فيه لمدة 10 دقائق، ثم جففي قدميك بشكل صحيح، ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف الحكة والالتهابات.

يزيل الثآليل

استخدمي القطن المبلل بزيت شجرة الشاي وضعيه على الثآليل والعلامات التي تظهر على الجلد، وبعد أيام ستجدي كيف أن هذه البثور قد زالت بسبب المفعول القوي لهذا الزيت.

قشرة الرأس

أضيفي بضع قطرات من الزيت إلى كل من الشامبو والبلسم، من أجل التخلص من قشرة الرأس وكذلك حكة الفروة، واستخدمي هذا المزيج عند الحاجة واحرصي على عدم وضعه في عينيك.

حروق الشمس

يعتبر المخلوط بزيت جوز مزيجا مثاليا لشفاء البشرة المحترقة من الشمس، كما أن المزيج نفسه يعمل مسكنا للأكزيما.

فطريات الأظافر

تعد شجرة الشاي مقاومة للفطريات، وتعمل بمثابة دواء مضاد، وينصح بوضع قطرة من زيت شجرة الشاي مباشرة على الظفر المصاب.