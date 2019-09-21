رُغم النتائج السلبية.. وضعية زيدان مع ريال مدريد “آمنة”!

يواجه زيدان تحديًا صعبًا مع ريال مدريد بالفترة الحالية..

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن وضعية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان داخل أروقة ريال مدريد آمنة.

بحسب يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن النتائج السلبية التي حققها ريال مدريد في الفترة الأخيرة، لن تقتضي إقالة زيدان.

وتعرض النادي الملكي إلى خسارة قاسية على ميدان باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

قبلًا خاض الميرنغي 4 مباريات في الدوري الإسباني، فاز في إثنتين بشق الأنفس ضد سيلتا فيجو 3-1، و ليفانتي 3-2.

وتعادل في مباراتين ضد فياريال 2-2 وبلد الوليد 1-1، ليحصد 8 نقاط من الجولات الأربع الأولى من المسابقة الإسبانية.

ومع النكسات التي تلاحق الفريق تباعًا، تحدثت تقارير إسبانية عن احتمالية إقالة رئيس النادي، فلورينتو بيريز، لزيدان.

بيد أن “موندو” دحضت تلك التقارير وقالت في عددها الصادر صبيحة اليوم السبت، إن الشرط الجزائي في عقد زيدان سيحول دون إقالته.

ففي حالة قرر مجلس إدارة النادي التخلي عن خدمات المدرب الشاب، فإنه سيتوجب دفع 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة متصدر لائحة الترتيب العام لليجا، إشبيلية، على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان سهرة غدٍ الأحد.

وحقق الفريق الأندلسي انطلاقة قوية رفقة المدرب جولين لوبيتيغي -مدرب ريال مدريد السابق- إذ جمع 10 نقاط من 4 جولات.