رفع جودة الخدمات السياحية بالباحة

الباحة- البلاد

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، وبالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة أمس الأول ورشة عمل متخصصة جمعت ملاك دور الإيواء السياحي, وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات بمرافق الإيواء السياحي وطرق التعامل مع الزائر.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري، أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة،

مشيراً الى أن هذه الورشة تهدف بالمقام الأول الى تأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائر والسائح في المكاتب الأمامية ومرافق الفنادق والوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة السياحة والتعرف على أهم الأرقام والمشاريع لقطاع السياحة القادمة وجهود الدولة ودعمها في هذا الجانب، متضمنة التدريب على أساليب ومهارات التعامل مع الزائر.