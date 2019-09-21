خالد بن سلمان: طهران تنظر لمؤيديها كأدوات لتحقيق أطماعها

جدة : البلاد

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقاءه وأمنه.

وتابع نائب وزير الدفاع: “تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء والدول المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة”.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: “على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم”.