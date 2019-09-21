جامعة القصيم تشارك في الزيارات الخليجية

بريدة- البلاد

اختتمت جامعة القصيم ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس الأول مشاركتها في الزيارة الطلابية الـ28 لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، التي استضافتها جامعة الطائف، واستمرت لمدة خمسة أيام، بمشاركة 4 طلاب من الجامعة.

وهدفت المشاركة إلى توسيع مدارك الطلاب وتنمية مهاراتهم، وزيادة الترابط وتعزيز روح المواطنة بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وإكساب الطلاب مزيدا من الخبرة والاستكشاف في جميع المجالات المتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز أواصر الأخوة والمحبة وتبادل الخبرات والتعارف بين طلبة مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

وجرى خلال المشاركة زيارة جامعة الطائف والتعرف على البرامج الأكاديمية والبحثية فيها، وزيارات لأهم المعالم السياحية والثقافية والأسواق والمتنزهات في مدينة الطائف ، إضافة إلى اجتماعات طلابية لتبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب بمختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.