تنفيذ برنامج مساجد آمنة في حائل

الرياض- البلاد

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل ممثلا بإدارة التوعية العلمية والفكرية بالفرع برنامج “مساجدنا آمنة” بنسخته الثانية، وذلك بشرح كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- في 23 جامعا بمنطقة حائل، في إطار البرامج العلمية والدعوية التي يواصل الفرع تنفيذها لتوعية وإرشاد المجتمع وتبصيرهم بأمور دينهم.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدروس ما يقارب 1200 مستفيد، كما سيقام البرنامج بنسخته الثالثة في شهر ربيع الأول 1441 في مختلف الجوامع والمساجد بالمنطقة. يذكر أن برنامج ” مساجدنا آمنة ” من البرامج العلمية والدعوية والإرشادية التي دشنها معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، خلال زيارته الأخيرة للفرع، وحظي البرنامج بنجاح كبير خلال تنفيذ النسخة الأولى والثانية منه، حيث يأتي ضمن البرامج التي تعنى بترسيخ الأمن الفكري.