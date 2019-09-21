بلدي الطائف يناقش المشاريع والخدمات

الطائف- البلاد

تداول المجلس البلدي لأمانة الطائف خلال جلسته الـ 52 التقرير الشامل لإنجازات الأمانة في مجال المشاريع والخدمات للربع الثاني من العام المنصرم.

وأكد ضرورة تعزيز الرقابة على النظافة وتكثيف المراقبين والجولات الميدانية على المحلات والأسواق، والعمل على رفع المستهدفات بالمشروعات البلدية بما يواكب وجهود التنمية والتطوير الجارية، وتزويد المجلس بنسخة من التقارير لإمانة الطائف عن الإنجازات الشهرية والسنوية.

كما بحث نتائج الدراسة التي توصلت إليها لجنة التطوير بشأن خطة الصرف وتحديد الأولويات، ومخرجات أعمال اللجان الأخرى وما خلصت إليه من نتائج خلال عملها في الفترة السابقة وجرى إطلاعه على التعاميم الواردة من الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية والعمل بما ورد فيها.