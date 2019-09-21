أكثر من 751 ألف لاجئ في الأردن

عمّان : متابعات

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، أن عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن من مختلف الجنسيات بلغ أكثر من 751 ألف لاجئ .

وبينت المفوضية في بيان صحفي ، أن عدد اللاجئين الذين تمت إعادة توطينهم إلى دول أخرى وكانوا يعيشون بالأردن حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 3730 لاجئا إلى دول أخرى ، فيما بلغت حصة إعادة توطين اللاجئين للدول التي تعهدت بقبولهم العام الحالي من الأردن إلى الدول الأخرى 6395 طلباً ، عدد السوريين منهم 5695 ومن جنسيات أخرى 700.

وأضافت المفوضية إنه منذ نهاية الشهر الماضي تم تقديم طلبات لإعادة التوطين زهاء 6395 لاجئا ، فيما بلغ عدد المغادرين 3567.