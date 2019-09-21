أبرق الرغامة .. محطة بارزة في مسيرة توحيد المملكة

جدة- واس

“أبرق الرغامة” شرقي جدة .. سطور من تاريخ ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – التي استطاع أن يحولها من منطقة جرداء إلى واحة حضرية تحتضن على أرضها الأحياء السكنية والمنشآت التنموية ، بعد أن كانت قبل توحيد المملكة ممراً لعبور القوافل التجارية القادمة إلى منطقة الحجاز .

ويأتي اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، لنستحضر ً مكانة “أبرق الرغامة” ومخزونها التاريخي؛ إذ عسكر على أرضها الملك المؤسس مع رجاله للدخول إلى جدة التي أعلن فيها في شهر جمادى الآخرة من عام 1344هـ الموافق 25 ديسمبر 1952م أن “بلد الله الحرام في إقبال وخير وأمن وراحة وأنه مضى يوم القول .. ووصلنا إلى يوم البدء في العمل ” ، لتتحقق رغبته -رحمه الله- في استتباب الأمن في منطقة الحجاز ، وتأمين قدوم الحجاج والمعتمرين إلى الأراضي المقدسة .

وبدأت بفضل الله تعالى، ثم بهذه العناية ، من الملك عبدالعزيز –رحمه الله- معالم النهضة الكبرى للبلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها ، وتصبح جدة بوابة الحرمين الشريفين الذي يفد إليها زوار بيت الله الحرام ، والوجهة السياحية لعشاق البحر الأحمر ، حيث كانت منطقة أبرق الرغامة قبل توحيد المملكة أرضاً جرداء قاحلة وأصبحت اليوم جزءاً من مدينة جدة وامتد إليها العمران وأنشئت فيها المراكز الحضارية والتجارية والمؤسسات الحكومية ولعل جاذبية الاسم المستمد من طبيعة الأرض الجغرافية يتناغم مع مفهوم تاريخ المملكة العربية السعودية. واهتمت أمانة محافظة جدة بأبرق الرغامة إحدى المواقع الجغرافية المهمة شرق مدينة جدة ،

حيث ربطت إنشاء مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بمحافظة جدة بأبرق الرغامة كعلامة مشرفة في تاريخ المملكة عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص فقد أنشئ المبنى على مساحة كبيرة بغرض توثيق وتسجيل مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ الدولة السعودية الحديثة ، فيما وضعت أمانة محافظة جدة في برامجها أن يكون هذا المركز نقطة جذب للزائرين من داخل البلاد وخارجها وأن يكون منبعا للثقافة والتنوير بماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها .

وتصل سعة هذا المركز الداخلية إلى 1200 كرسي مع وجود أربع قاعات داخلية كبيرة للمحاضرات وصالات العرض الثقافية والتعليمية ، وتوظف هذه العناصر لإقامة العروض التاريخية والتي تغطي تاريخ المملكة ومراحل توحيدها وانجازاتها الحضارية وتم استغلال الساحات المكشوفة الخارجية من المركز لعرض المجسمات عن آثار المملكة المشهورة ومعالمها التراثية والمعمارية .