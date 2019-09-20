“هيئة الاتصالات” تحتفي بنجاح خطتها لموسم الحج

جدة ـ البلاد

أقامت “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”، في محافظة جدة أمس، حفلا تكريميا احتفت فيه بشركائها في نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج عام 1440هـ، من القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام، برعاية معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس. وألقى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس كلمةً عبّر فيها عن امتنانه واعتزازه بما تم بذله من جهود خلال موسم حج 1440هـ، وما نتج عنها من نجاحات مبهرة ومميزة للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،

وأشاد بها الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ كانت نتيجة تضافر جهود كل الشركاء، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

وتناول الدكتور الرويس مؤشرات أداء خدمات الاتصالات خلال موسم الحج، حيث بلغ إجمالي المكالمات المحلية والدولية 364 مليون مكالمة، فيما تجاوز حجم استهلاك البيانات خلال كامل الموسم 38.9 ألف تيرابايت بزيادة قدرها 27% عن الفترة المماثلة في العام الماضي،

مبينًا أن سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في مكة المكرمة بلغت 44 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة في سرعات الإنترنت المتنقل تصل إلى 67% مقارنةً بالعام الماضي، وسرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في المدينة المنورة بلغت 48.14 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة في سرعات الإنترنت المتنقل تصل إلى 54% مقارنةً بالعام الماضي؛ وذلك نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة لشبكات الاتصالات وزيادة سعتها، بالإضافة إلى زيادة في مجموع النطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات بنسبة 140%. وفي نهاية اللقاء، كرم معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع شركاء نجاح الخطة التشغيلية من القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام.