ضبط سارقي حقيبة المسنة وتشكيل عصابي بالشرقية

الرياض ـ القطيف ـ واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة , أسفرت – بفضل من الله – عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الأقدام ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى ، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأه أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك. وقد ضبط في حوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

ومن ناحية أخرى صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم خمسة متهمين، اثنين منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر. وبين أنه بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة (٧) محال تجارية بمحافظة القطيف، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. ‎وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.