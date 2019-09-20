شرطة جازان : قائد مركبة “الهايلوكس” الذي تعمد صدم شابّين يسلم نفسه

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان قائد مركبة “الهايلوكس” الذي صدم شابّين عمداً بعد ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبو عريش أول أمس (الأربعاء)، سلم نفسه للجهات الأمنية.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن الجاني كان قد فر من الموقع مترجلاً قبل أن يبادر بتسليم نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة، مضيفاً أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.