روسيا تفرض غرامة مالية على “غوغل”

كشفت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية فى روسيا، أنها غرمت شركة غوغل نحو 100 ألف روبل روسى (حوالى 1560 دولارًا) لتوزيعها إعلانات للخدمات المالية من قبل Ali Trade، وهى شركة قالت إنها لا تملك الترخيص المطلوب لمثل هذا النشاط.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد فرضت روسيا غرامة على غوغل فى عدة مناسبات فى السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الغرامات فى العادة لا تكون إلا مبالغ صغيرة، حيث سبق وأن فرضت غرامة قدرها 700 ألف روبل على غوغل فى يونيو الماضى، بسبب فشلها فى إزالة الإدخالات من نتائج البحث التى تعتقد موسكو أنها تحتوى على معلومات غير قانونية. وفى وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة مراقبة الاتصالات الحكومية Roskomnadzor إن غوغل سمحت بالإعلانات السياسية خلال الانتخابات الإقليمية فى 8 سبتمبر على الرغم من مطالبتها بحظر مثل هذه الدعاية.