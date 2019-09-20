القتل تعزيرا لجان ومهرب مخدرات والقصاص من قاتل

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أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وجاء في منطوق البيان : أن علي بن ناجي بن أحمد العبد رب الرضا – سعودي الجنسية – أقدم على قتل منتظر بن سعد بن سلمان الحماد – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه وأقفل عليه باب غرفته عدة أيام للتأكد من وفاته وعند تباطؤ وفاته قام بسكب البنزين في الغرفة وإشعال النار فيها مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة جرمه، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. كما أصدرت وزارة الداخلية امس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة وجاء في منطوق البيان أنه بفضل من الله تم القبض على المدعو مثل خان نسيم شاه – باكستاني الجنسية -، عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً،

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. كما أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، وجاء في منطوقه ان بندر بن جهيم بن لافي العصيمي سعودي الجنسية أقدم على قتل سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً،

وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، كما تؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.