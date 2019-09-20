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القبض على 12 سوريًا تشاجروا بالعصي في الرياض

صحيفة البلادaccess_time21 / محرم / 1441 هـ      20 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ألقت شرطة الرياض القبض على 12 وافدًا سوريًا تورطوا في مضاربة جماعية بالعصي وتم تداول مقطعهم عبر مواقع التواصل .

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، بين عدة أشخاص وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم شرقي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على أطرافها، ( 12 ) وافداً سورياً، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

صحيفة البلاد

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