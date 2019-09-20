الرياض.. الإطاحة بشخصين مسلحين اقتحما مركزًا للتموينات بالسواطير

الرياض : البلاد

تمكّنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين ظهرا بمقطع فيديو متداول، وهما يقتحمان مركز تموينات بحي النظيم ويعتديان على عامل المركز باستخدام “سواطير”.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الجناة وهما مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر.

ولفت إلى أنه جرى ضبط المتهمين واستجوابهما، حيث أقرّا بارتكابهما الجريمة، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.