الإفراط في تناول اللحوم.. 8 كوارث صحية تطرق بابك!

صحة و عافيةالإفراط في تناول اللحوم.. 8 كوارث صحية تطرق بابك! ahmed saeedaccess_time21 / محرم / 1441 هـ 20 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق الإفراط في الشيء مضر حتى لو كان الشيء ظاهره حسنا، كذلك تناول اللحوم . موقع “healthline”، استعرض كثير من المخاطر المصاحبة للإفراط في تناول اللحوم أوردها كما يلي: – يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى زيادة الوزن بسبب تخزين البروتين الزائد على هيئة دهون. – يسبب رائحة الفم الكريهة، خاصة إذا قمنا بتقييد تناول الكربوهيدرات. – تسبب إمساك في بعض الحالات. – حدوث جفاف في بعض الحالات لأن البروتينات تخفض مستويات الماء في الجسم. – قد يسبب البروتين الزائد تلف الكلى – الكميات الكبيرة من اللحم يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. – يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الكريسترول والدهون المشبعة. – قد تسببب زيادة نسبة البروتيتات نقص الكالسيوم في الجسم. مرتبط