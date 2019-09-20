صحة و عافية

الإفراط في تناول اللحوم.. 8 كوارث صحية تطرق بابك!

ahmed saeedaccess_time21 / محرم / 1441 هـ      20 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الإفراط في الشيء مضر حتى لو كان الشيء ظاهره حسنا، كذلك تناول اللحوم .

موقع “healthline”، استعرض كثير من المخاطر المصاحبة للإفراط في تناول اللحوم  أوردها كما يلي:

– يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى زيادة الوزن بسبب تخزين البروتين الزائد على هيئة دهون.

– يسبب رائحة الفم الكريهة، خاصة إذا قمنا بتقييد تناول الكربوهيدرات.

– تسبب إمساك في بعض الحالات.

– حدوث جفاف في بعض الحالات لأن البروتينات تخفض مستويات الماء في الجسم.

– قد يسبب البروتين الزائد تلف الكلى

– الكميات الكبيرة من اللحم يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

– يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الكريسترول والدهون المشبعة.

– قد تسببب زيادة نسبة البروتيتات نقص الكالسيوم في الجسم.

ahmed antar

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