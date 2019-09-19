45.6 ألف طن إنتاج الزراعة العضوية للمملكة في 2018

البلاد : متابعات

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إنتاج المَزارع العضوية وتحت التحول في المملكة بلغ خلال العام الماضي، 45,630 طنا، في مساحة إجمالية بلغت 15,740 هكتارا بزيادة قدرها 12% عن العام 2017.

وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي للعام 2018م، أن إنتاج المَزارع العضوية والمزارع تحت التحول، تنوَّع ما بين الخُضار والفواكه والنخيل والحبوب، إضافة إلى الأعلاف والنباتات الطبية والعطرية.

وأشارت إلى أن مَزارع الفواكه العضوية وتحت التحول جاءت في مقدمة المَزارع من حيث حجم الإنتاج والمساحة، حيث بلغ إنتاجها 20,363 طن وبمساحة إجمالية بلغت 10,149 هكتارا ، تلتها مَزارع النخيل العضوي بـ 12,206 أطنان وبمساحة قدرها 3,658 هكتارا

ثم مَزارع الخضار العضوية بإنتاج وصل إلى 5,517 طنا ضمن 692 هكتارا، يليها الأعلاف العضوية بـ 4,311 طنا ومساحة 729 هكتارا ، والحبوب العضوية بـ 1,734 طنا ومساحة 460 هكتارا ، وأخيراً النباتات الطبية والعطرية بإنتاج وصل إلى 1,497 طنا وبمساحة 51 هكتاراً.