100 ألف مسكن جديد و15 ألف قطعة أرض مجانية

جدة – البلاد

أعلنت وزارة الإسكان جاهزية أكثر من 40 مشروعاً سكنياً، تتراوح نسبة الحجوزات في معظمها بين الـ90 و100% ، وتضاف إلى هذه المشاريع 55 مشروعاً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر عند اكتمالها نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتشكل بمعظمها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق ، إضافة إلى توفّر المنتجات التمويلية المدعومة من صندوق التنمية العقارية، سمح بإسكان نحو 52 أسرة سعودية في مساكنها الجديدة، فيما يصل عدد المستفيدين الفعليين من دعم وزارة الإسكان إلى 130 ألفا منذ بداية العام.

وفي شهر أغسطس وحده قارب عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية نحو 22 ألف أسرة.

كما واكب الدعم الإسكاني أيضاً إصدار 81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى لسعر المنزل 850 ألف ريال.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الإسكان عن إضافة 21 مخططاً سكنياً جديداً عبر بوابته الإلكترونية لتوفير نحو 15 ألف قطعة أرض مجانية موزعة في 8 مناطق حول المملكة، هي: عسير، الرياض، القصيم، الباحة، منطقة مكة المكرمة، جازان، المدينة المنورة ومنطقة حائل، ليرتفع عدد المخططات المتاحة للحجز إلى 125، تتوزع في مختلف مناطق المملكة.