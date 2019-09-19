وفد روسي يبحث مع وزارة الإسكان الفرص الاستثمارية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، وكيل وزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسي Nikita E. Stasishin والوفد المرافق له.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سمو الأمير للوفد الروسي، بعد ذلك تم اطلاع الوفد على مشاريع وزارة الإسكان ودراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التي سبق عليها في مدينة (سانت بطرسبورغ)، بين المملكة وروسيا، وتم بحث الفرص الاستثمارية لدى المملكة وسبل التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.