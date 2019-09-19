نرمين عباس

من الضروري علي صاحب العمل أو المسؤول عن إدارة الشركات والمؤسسات عمل إستبيان من وقت لأخر للحصول علي آراء الموظفين ودرجة رضائهم عن الشركة

لأن الموظف له الدور الأكبر في تحريك عجلة الإنتاج بالشركة أو المصنع أو المؤسسة بشكل عام

لذا من الضروري علي صاحب العمل التالي :-

ضرورة معرفة درجة رضاء الموظفين عن الرواتب

مراعاة أن يكون الموظف راضي عن إجمالي راتبه أمام حجم المهام الموكله إليه

معرفة إذا ما كانت الحوافز تشكل توازن للرواتب أم لا

إعطاء ثقة للموظف بأن كل الوعود التي قررتها الإدارة ستتحقق

معرفة إذ ما كان الموظفين ذو المواقع الوظيفية الهامة يحتاجون إلى بعض الصلاحيات لفتح باب إتخاذ القرار بما ينفع الشركة

معرفة هل الموظفين يشعرون بالأمان بالعمل بالشركة وما هي سبل الأمان

هل تعامل المديرين مع الموظفين بشكل متساوي وشفاف وعادل

هل يحرص المديرين علي تطوير أداء الموظف

مراعاة أن تؤخذ بعين الإعتبار جميع مقترحات الموظفين أياً كانت درجتهم الوظيفية مع تقديرها

هل الخدمات التي تقدمها الإدارة تعتبر جيدة بالنسبة للموظفين