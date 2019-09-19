الإقتصاد

نصائح لكل مدير.. لمعرفة درجة رضاء الموظفين

نرمين عباسaccess_time20 / محرم / 1441 هـ      19 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

من الضروري علي صاحب العمل أو المسؤول عن إدارة الشركات والمؤسسات عمل إستبيان من وقت لأخر للحصول علي آراء الموظفين ودرجة رضائهم عن الشركة

لأن الموظف له الدور الأكبر في تحريك عجلة الإنتاج بالشركة أو المصنع أو المؤسسة بشكل عام

لذا من الضروري علي صاحب العمل التالي :-

ضرورة معرفة درجة رضاء الموظفين عن الرواتب

مراعاة أن يكون الموظف راضي عن إجمالي راتبه أمام حجم المهام الموكله إليه

معرفة إذا ما كانت الحوافز تشكل توازن للرواتب أم لا

إعطاء ثقة للموظف بأن كل الوعود التي قررتها الإدارة ستتحقق

معرفة إذ ما كان الموظفين ذو المواقع الوظيفية الهامة يحتاجون إلى بعض الصلاحيات لفتح باب إتخاذ القرار بما ينفع الشركة

معرفة هل الموظفين يشعرون بالأمان بالعمل بالشركة وما هي سبل الأمان

هل تعامل المديرين مع الموظفين بشكل متساوي وشفاف وعادل

هل يحرص المديرين علي تطوير أداء الموظف

مراعاة أن تؤخذ بعين الإعتبار جميع مقترحات الموظفين أياً كانت درجتهم الوظيفية مع تقديرها

هل الخدمات التي تقدمها الإدارة تعتبر جيدة بالنسبة للموظفين

نرمين عباس

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