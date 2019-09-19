“مليشيات الشر” تتبادل 115 إرهابياً

صنعاء، كابول – وكالات

في وقت تتواصل الجرائم الحوثية، والتفجيرات الإرهابية التي تتبناها حركة طالبان، آخرها أمس (الأربعاء) عندما سقط 6 جرحى في هجوم انتحاري استهدف مركزاً لإصدار الهويات الإلكترونية وسط مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، كشف مسؤول يمني عن تنفيذ عملية تبادل للأسرى بين ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومسلحي “أنصار الشريعة”، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة والمصنف على قوائم الإرهاب العالمية.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو لجنة الأسرى الحكومية، ماجد فضائل، إن جماعة الحوثي أتمت، الاثنين، تبادل 115 أسيرا من الجانبين مع “أنصار الشريعة” في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح فضائل أن جماعة الحوثي أطلقت 50 أسيراً من تنظيم القاعدة، مقابل 65 أسيراً أطلقهم “أنصار الشريعة”، بحسب تصريح نقله موقع “المشاهد” الإخباري المحلي.

وأكد المسؤول اليمني أن “هذه الصفقة الخامسة بين القاعدة والحوثيين”، وقد “شملت إطلاق عناصر إرهابية نفذت عدداً من العمليات الإرهابية في اليمن، وتقبع بالسجن المركزي في العاصمة صنعاء منذ 2013”.

من جهة ثانية، تقدم المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بمذكرة تكشف تجنيد ميليشيات الحوثي 23 ألف طفل يمني في البلاد، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، والذي تعقد دورته الـ42 حالياً، فيما صدت القوات المشتركة اليمنية، أمس هجوماً لميليشيات الحوثي، في مديرية الدريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب مدينة الحديدة.