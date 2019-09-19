فيديو مروع.. البرق يضرب ملعب كرة قدم ويصيب لاعبيّن!

ضرب البرق ملعب كرة قدم في جامايكا ما أدى إلى إصابة لاعبين في مشهد غريب ومروع، بحسب “سكاي نيوز”.

وبحسب مقطع فيديو، تداوله مستخدمون على مواقع التواصل، فإن البرق أصاب ملعب لقاء في دوري الجامعات في جامايكا.

ونقل اللاعبان من الملعب قرب العاصمة كينغستون إلى المستشفى، بعد سقوطهما على أرض الملعب متأثرين بالصاعقة.

وأظهر فيديو التقطه أحد المتفرجين، لقطات من كأس “مانينغ” للجامعات في كينغستون، بين جامعتي وولمرز بويز وكلية جامايكا، ترصد ضوءا خاطفا سببه البرق في الدقيقة 82 من المباراة، وسقوط لاعبين على الأرض فورا.

وسارع الطاقم الطبي للاطمئنان على المصابين، قبل أن يعلن الحكم توقف المباراة لنقل اللاعبين إلى المستشفى.

ولا يزال أحد اللاعبين يرقد في المستشفى، غير قادر على تحريك الجزء الأيسر من جسده، بينما تعافى الآخر وغادر المستشفى.