ضبط تشكيل عصابي سرق 7 محلات في القطيف

الدمام : البلاد

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن ضبط تشكيل عصابي ارتكب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات بمحافظة القطيف .

وأفاد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أنه تم التشكيل العصابي مكون من خمسة عناصر اثنين منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وبين أنه بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة (7) محال تجارية بمحافظة القطيف

وقال المتحدث أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.