خبير عسكري لـ(البلاد) : الجريمة كشفت الدور الإيرانى التخريبى

القاهرة – محمد عمر

قال اللواء جمال مظلوم الخبير العسكرى المصرى إن الهجمات الإرهابية كشفت عن أهداف النظام الإيرانى التخريبية لضرب المصالح الاقتصادية العالمية فى منطقة الشرق الأوسط عبر توفير الطائرات المسيرة واستخدامها لبث التخريب والإرهاب فى المنطقة.

وأضاف مظلوم أن الفترة الحالية تشهد حالة غير مسبوقة من الخطورة البالغة نظرا لدعم النظام الإيرانى للجماعات الإرهابية بالتكنولوجيا القتالية، لتنفذ له العمليات باعتبارها أذرعا وخلايا فى المنطقة ، مشيرا إلى أن إيران تعمل على دعم الجماعات الإرهابية فى تنفيذ الهجمات التخريبية فى أكثر من دول بالمنطقة. وحذر مظلوم من استمرار إيران فى العمل على توجيه ضربات إرهابية وما يشكله من تعدٍ صارخ للمواثيق الدولية، وتعطيل المصالح الاقتصادية العالمية واستهداف المدنيين، ولما يمثله من خطورة كبيرة على كافة دول العالم. ونوه مظلوم أن النظام الإيرانى دأب على تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة وإرسالها لكافة العناصر الإرهابية بالمنطقة ، حتى يمثل تكتيك الحرب الحالي إبعاد إيران عن المساءلة،

ولكن نجحت الأقمار الصناعية والتقارير الاستخبارتية فى رصد مسار تلك الطائرات ونقطة الانطلاق. وشدد مظلوم على أهمية التحرك الدولي تجاه تلك الاعتداءات التي تضرب عصب الاقتصاد العالمى وتعطل مسيرة التقدم ، ةتساهم بشكل مباشر فى زرع الفوضى والتخريب حسب السيناريو الإيرانى الذى يرغب بتحويل المنطقة لمنطقة قابلة للإنفجار.

وأشاد مظلوم برؤية المملكة الكبيرة التى تعمل على تحجيم النظام الإيرانى ومشروعاته الفوضوية فى المنطقة، مضيفا أن المملكة هي قاعدة الثقل العربى ولديها قدرات كبيرة في تجاوز أي تهديدات بفضل منظوماتها العسكرية القوية وقراءاتها الدقيقة لمجريات الأحداث على الساحة الإقلييمة والدولية. وأكد مظلوم على أهمية التكاتف الدولي وتوحيد الرؤى تجاه المشروع الإيرانى وجماعته فى المنطقة، لوقف توجيه أية أعمال إرهابية فى المستقبل تجاه المجتمع الدولى ، مشيرا إلى أهمية وضوع استراتيجية متكاملة تستهدف تحديد العناصر والجماعات التى تقدم الدعم لإيران فى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.