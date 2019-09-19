الدولية

بومبيو: العقوبات على إيران تهدف لمنعها من تنفيذ عمليات إرهابية

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1441 هـ      19 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده مستمرة في الوقوف ضد إيران كي لا تتمكن من امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على إيران، وأنه “لا يزال أمامنا الكثير لردع الخطر الإيراني”.

وأضاف الوزير الأميركي أن العقوبات على إيران تهدف لمنعها من تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “نحن لا نزال نعمل على إنشاء تحالف، ونرى أن وزير الخارجية الإيراني يحاول تهديد العالم، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إيجاد حل سلمي”.

صحيفة البلاد

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