القتل تعزيراً لمواطن أطلق النار على آخر وحبسه في غرفة وأحرقها بالقطيف

القطيف : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بمحافظة القطيف حُكم القتل تعزيراً في / علي بن ناجي بن أحمد العبد رب الرضا – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل / منتظر بن سعد بن سلمان الحماد – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه وأقفل عليه باب غرفته عدة أيام للتأكد من وفاته وعند تباطؤ وفاته قام بسكب البنزين في الغرفة وإشعال النار فيها مما أدى لوفاته.

وقالت الداخلية في بيان لها إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه

ولبشاعة جرمه، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.