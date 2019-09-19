الحائلي يكشف عن راعٍ جديدٍ للاتحاد

كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنمار الحائلي، عن الراعي الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحائلي تغريدة من حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” لقميص الاتحاد بالراعي الجديد على الظهر.

إذ كتب “أرحب بشركة إبراهيم القرشي ضمن كوكبة رعاة نادي الاتحاد، وأتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح”.

وأضاف “وأشكر جمهور الإتحاد الذي أكد بأنه الرقم الصعب في وضع ناديها في مقدمة الأندية التي تتطلع الشركات لرعايتها بحثا عن شعبيته الجماهيرية الكبيرة التي نقدر دورها ونعمل كل ما في وسعنا لإسعادها”.

أرحب بشركة @ibrahimqshops ضمن كوكبة رعاة نادي الإتحاد, وأتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأشكر جمهور الإتحاد الذي أكد بأنه الرقم الصعب في وضع ناديها في مقدمة الأندية التي تتطلع الشركات لرعايتها بحثا عن شعبيته الجماهيرية الكبيرة التي نقدر دورها ونعمل كل ما في وسعنا لإسعادها. pic.twitter.com/wOVdLLUvK9 — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) September 19, 2019

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال لرسم مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين على أرضية ملعب ” جمعة الملك سعود” بالرياض.

وكان الفريق الاتحادي قد أقصى من ربع نهائي دوري أبطال آسيا إثر خسارته إيابًا أمام الهلال بثلاثية. لقاء الذهاب انتهى من دون أهداف.

ويسعى فريق المدرب خوسيه سييرا إلى مصالحة جماهيره والعودة من الرياض بنقاط المباراة الثلاث، في موقعة السبت الصعبة.

الحائلي كان قد دعا الجميع إلى التكاتف في هذه المرحلة العسيرة من أجل النهوض مرة أخرى، عندما قال..

“سنعمل على إعادة الفريق إلى كانه الطبيعي وهو المنافسة على كل الألقاب”.

“يتطلب الأمر تكاتف الجميع من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين، الداعم الأول لنا هو أنتم كجماهير عاشقة”.