التحالف يدمر زورق مفخخ أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة

البلاد : واس

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد ، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة.

وبين العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية .

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.