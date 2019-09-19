أرامكو تستحوذ على مصفاة “ساسرف”

الرياض – البلاد

أكملت أرامكو السعودية أمس استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50 % في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار. وأعلنت الشركة أنه سيتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة ، حيث ستحصل أرامكو على الملكية الكاملة للمشروع، وستقوم بدمجه في محفظة أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو لتطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من إستراتيجيتها طويلة الأمد لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التكامل في مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها مع المراكز التجارية وقطاع أعمال الكيميائيات.

وتتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصفاة 300 ألف برميل يومياً، ومن المنتجات الرئيسة المصنّعة فيها غاز البترول المسال، والنفتا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.

إلى ذلك أعلنت 7 شركات البتروكيماويات السعودية، تحسناً كبيرا في معدل الإمدادات والتي تضررت جراء الهجوم الإرهابي على معملي بقيق وخريص التابعين لشركة أرامكو السبت الماضي.

وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في بيان على موقع “تداول” إن النقص في إمدادات اللقيم من شركة أرامكو السعودية انخفض من 49% إلى متوسط تقريبي 30% متوقعة عودته للمستويات الطبيعية نهاية الشهر الحالي.