700 متطوع يستعدون لزراعة مليون شجرة بالجوف

سكاكا ـ البلاد

في الوقت الذي يستعد فيه نحو 700 متطوع لزراعة 1.3 مليون شجرة في المناطق الصحراوية بمنطقة الجوف التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة امس مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فرحان بن مقاط الجوير ورئيس رابطة سدر الجوف التطوعية سلطان بن حمدان الدهيليس ، وعدد من أعضاء الرابطة.

وفي بداية اللقاء استمع أمير منطقة الجوف من رئيس الرابطة إلى تعريف عن الرابطة وأعمالها والتي تعتمد فيها على الاهتمام بالتشجير وزراعة الأشجار البرية بأنواعها وحماية البيئة والحياة الفطرية بمنطقة الجوف تحت مظلة فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة وبدعم كامل من الفرع ، وتم اختيار اسم ” سدر ” لما لهذه الشجرة المباركة من فائدة على الانسان والحيوان ولارتباط هذه الشجرة ببيئتنا الصحراوية كونها من أشجار الجزيرة العربية الأصيلة.

وأوضح الدهيليس لسموه أن الرابطة تهدف إلى التعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه والروابط والجمعيات التي تهتم بالبيئة بالجوف، والتعاون مع أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها في زراعة واختيار ما يناسب المناطق الحضرية من أشجار ، وتشجير المناطق الحضرية والصحراوية، وحماية الحياة الفطرية ، وتثقيف المواطنين بأهمية الأشجار والتشجير ونوعية الأشجار ، التي تناسب بيئتنا ، وتوزيع الأشجار المناسبة على المواطنين ، وإنشاء المحميات الشجرية بالمناطق الصحراوية، وإطلاق الطيور والحيوانات في المحميات ، وعقد الورش والمحاضرات التوعوية لتوعية وتثقيف المواطنين بأهمية المحافظة على الحياة البرية والتشجير والتوعية بأضرار الرعي الجائر والاحتطاب، إلى جانب تكوين الفرق بكل المحافظات والقرى والمراكز والهجر بمنطقة الجوف لتكوين نواة من المواطنين للمحافظة على البيئة في كل مكان.