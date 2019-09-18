5 خطوات لتجنب حظر واتساب.. تعرف عليها

انضم تطبيق التراسل الفورى واتساب “ WhatsApp “، إلى قائمة التطبيقات والخدمات المحظورة، بعد أن قامت الصين مؤخرًا بحظر المنصة المستخدمه في المراسلات الإلكترونية، ولحسن الحظ لا يزال هناك طريقة يمكن أن تجعل التطبيق يعمل بسهولة وتفادى ذلك الحجب في البلاد.

وبحسب ما ذكره موقع “gadgets now”، تنقسم عملية إلغاء حظر تطبيق WhatsApp بالكامل إلى ثلاثة أجزاء اتصال الإنترنت و تطبيق VPN و WhatsApp، لذا إذا كنت مسافرًا إلى الصين لسبب ما ولا تريد أن تفقد اتصالك بالتطبيق للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، نستعرض هنا طريقة تمكنك من تخطي هذا الحجب والوصول إلى التطبيق بشكل طبيعي.

– اتصال الإنترنت: يوجد بالصين ثلاثة طرق للحصول على اتصال إنترنت، باستخدام شبكة الواي فاي العامة، او عبر شريحة الاتصال SIM، أو باستخدم خطة التجوال خاصتك، يوصى بعدم استخدام شبكة Wi-Fi العامة نظرًا لأنه قد لا يكون ذلك آمنًا كما أنه لن يكون مستقرًا بما يكفي للحفاظ على خدمة VPN متصلة طوال الوقت.

– خدمة VPN: هذه هي أفضل الشبكات الافتراضية الخاصة التي تقدم خدماتها في الصين وتتمكن من تخطي حجب واتساب، وتعد خدمة VPN جانبًا أساسيًا من العملية حيث تقوم فعليًا بالكتابة فوق عنوان ال IP الخاص بك باستخدام خادم مضاف، تأكد من اختيار أقرب موقع ممكن للحصول على سرعة جيدة بشكل عام، تعمل جميع خدمات VPN في الصين لتجاوز جدار الحماية وتفادي الحظر.

– إلغاء حظر واتساب:

1.قم بتنزيل وتثبيت خدمة (VPN) على الهاتف الذكي.

2. تأكد من شراء النسخة المدفوعة من التطبيق.

3. اختر أقرب موقع خادم مثل هونغ كونغ أو اليابان وغيرها وقم بتوصيل VPN.

4. الآن ، افتح تطبيق WhatsApp وتحقق من الإرسال.

5. أذ لم يعمل التطبيق أغلق التطبيق وافتحه مرة أخرى، دون فصل شبكة VPN، ( ويمكن لـ VPN تفادى الحظر الذى فرضته بعض الدول الآخرى على المكالمات الصوتية للتطبيق).