وزير المالية : إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

جدة : البلاد

قطع وزير المالية محمد الجدعان، بعدم وجود أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأضاف الجدعان، في تصريحات لـ”العربية” أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية على أرامكو.

وأشار الجدعان إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت نحو 14.4 بالمائة، في النصف الأول من 2019، وارتفع إجمالي الإنفاق 6.3 بالمائة.