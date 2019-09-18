وزارة الدفاع تعرض أدلة تورُّط إيران في هجوم أرامكو.. اليوم

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الدفاع أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال بمؤتمر صحافي في جدة مساء الثلاثاء، إن «إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو». وأكد لـ«العربية» أنه لا اجتماع عاجلا لمنظمة أوبك.