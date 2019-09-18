مجمع الملك فهد يوزع 450.324 نسخة من مختلف إصداراته

المدينة المنورة – البلاد

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ 450.324 نسخة من القرآن الكريم

وذلك بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، حيث وزّعت 379.920 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام،

و 57.100 نسخة من الأجزاء, و 9.884 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و 2.870 نسخة من الكتب الدينية، و 550 نسخة من التسجيلات.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته بالثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ،

وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، وصل إلى 319.865.248 نسخة من مختلف الإصدارات.