ماسكات “فاكهة الملائكة” لتتربعي على عرش الجمال

تعد ثمرة البابايا واحدة من أكثر الثمار فائدة للصحة لإحتوائها على عناصر غذائية عالية، ولاتتوقف فائدتها عند تناولها فقط، بل يمكن صنع ماسكات منها للبشرة والشعر، فهى تساعد على تجديد خلايا البشرة وتفتيحها واعطائها نضارة وإشراق، لأن ثمرة البابايا غنية بعنصر البيتا كاروتين والأنزيمات المفيدة للبشرة والتى تعمل على تأخير ظهور التجاعيد، إذ أنه تم العثور علي عنصر هام في مكونات البابايا وهو حمض الألفا هيدروكسي وله خصائص مضادة للشيخوخة.
واليكِ عزيزتي القارئة بعض من الماسكات التي تمكنك من الحصول على إطلالة جذابة ومتألقة..
ماسك البابايا لتفتيح البشرة
1/ قطعة بابايا مقشرة
2/ملعقة كبيرة من عسل النحل
3/ ملعقة صغيرة عصير الليمون
يفضل قبل تطبيق هذا الماسك غسل الوجه ليكون نظيف تماما، ثم تخلط هذه المكونات مع بعضها، ويوضع هذا الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر، وستلاحظين نتيجة مذهلة.
ماسك البابايا لعلاج الشعر التالف وتجاعيد البشرة
1/ قطعة من البابايا مقشرة
2/ ملعقة كبيرة من عسل النحل
3/ ملعقة كبيرة من الزبادي
4/ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ويمكن إستبداله بزيت الزيتون أو زيت الجوجوبا.
إخلطي هذه المكونات مع بعضها، وقومي بوضعها على بشرة نظيفة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاترة.
ومن الممكن وضعها على الشعر لمدة ساعتين قبل غسله بالبلسم فقط، وذلك للحصول على أفضل النتائج.
ولا تقتصر فوائد البابايا على صحة البشرة والجلد فقط، بل أثبتت الأبحاث أنها على علاج إرتفاع ضغط الدم، وتحسن البصر لدى كبار السن، كما أنها تقوي جهاز المناعة وبالتالي تحمى الجسم من أمراض السرطان، وتحسين القدرات العقلية والتركيز، كما أنها تحمي القلب من النوبات القلبية وتقي من الجلطات والسكتات الدماغية.