عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى النمسا

فيينا : واس

استقبل فخامة رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلِن في العاصمة النمساوية فيينا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا.