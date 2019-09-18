طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة بـ5 مناطق

الرياض – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن تكون السحب الرعدية الممطرة

المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان, عسير, الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية

في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة،

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, كما ستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة،

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.