رصد 15 مخالفة لتوطين محلات المستلزمات الرجالية بنجران

نجران – البلاد

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران قرار التوطين بنشاط المستلزمات الرجالية وذلك بمدينة نجران للتأكد من تطبيق قرارات التوطين وحصر الوظائف

وبالأخص تلك المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين عبدالله محمد الدوسري بأن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية

على مراكز التسوق ومنافذ بيع المستلزمات الرجالية، وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين،

وتم حصر 36 محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 55 موظفاً سعودياً، وعدد 2 موظفات سعوديات يعملون بالنشاط، فيما رصدت 15 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات.

وقد أشار عبدالله محمد الدوسري إلى أن اللجنة حصرت 6 فرص عمل بالنشاط جاري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي،

داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف المواطنين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.