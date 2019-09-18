خيمينيز أول ضحايا الإقصاء الآسيوي للاتحاد

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عن فسخ عقد صانع الألعاب التشيلي لويس خيمينيز عقب الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قد أقصي على يد الهلال مساء أمس الثلاثاء، بعدما تلقّى هزيمة بثلاثة أهداف لواحد على أرضية ملعب الملك سعود بالرياض.

وانضم خيمينيز (35 عامًا) إلى صفوف الاتحاد الصيف الماضي قادمًا من فريق باليستينو التشيلي، وسط اعتراضات جمّة من جماهير النمور.

مجلس الإدارة يقرر الغاء عقد خمينيز pic.twitter.com/20H21w5vxz — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 18, 2019

ولم يقدم خيمنيز -الذي ارتبط بعقد لموسم واحد مع الاتحاد- المستوى المأمول من مجلس إدارة النادي.

فضلًا عن دخول زوجته في معارك كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الجماهير بسب انتقادهم الدائم للاعب.

عقب الإقصاء أمس ارتأى النادي ضرورة إبعاد اللاعب عن النادي، وقام بفسخ تعاقده وسيتم البحث عن خيارات أخرى لتعزيز الوسط في الشتاء.

سبق للاعب أن تقمص ألوان أندية إنتر ميلانو ولاتسيو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي في الفترة من 2006 إلى 2008.

كما لعب لصالح ويستهام الإنجليزي موسم 2009-2010، قبل أن ينتقل في 2011 إلى الدوري الإماراتي عبر شباب أهلي دبي ليخوض معه 4 مواسم متتالية.