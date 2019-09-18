خالد بن سلمان: نقدر التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها

جدة : البلاد

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واجهت عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل.

وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء): «نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس ترمب على موقفه، وسنواصل الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان».

وعبَّر الأمير خالد بن سلمان عن تقدير المملكة العربية السعودية لموقف الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها ضد أعمال العدوان غير المبررة.