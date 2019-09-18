انطلاق مؤتمر البيئات الجبلية الجافة

أبها ـ البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ،مساء أمس، انطلاق فعاليات “المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة”، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة المنطقة، في مدينة أبها تحت شعار “البيئة والتنمية المستدامة في منطقة عسير”.

وأوكل الأمير تركي بن طلال المواطن محمد بن عبود العسيري أحد المهتمين في مجال الزراعة بالقاء كلمة سموه إيماناً منه بالدور الهام الذي يضطلع به المؤتمر وهو استضافة المهتمين بالبيئة والزراعة من أبناء المنطقة وقال : ” لم أجد عبارة أقوى وأبلغ عن أهمية البيئة مثل ما أوردته العبارة المحكمة في رؤيتنا الوطنية الطموحة 2030 ، ” يعد حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينياً وأخلاقياً وانسانياً، ومن مسئولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة” فهي جديرة بالتأمل والتدبر لمعرفة أبعادها وتصور عمقها وآفاقها.

وقال : ” حياكم الله في هذا المؤتمر العلمي التطبيقي الذي ننتظر نتائج دراساته وتوصياته لتقدم لنا الحلول العملية التطبيقية المضمونة لما يواجه بيئات عسير والبيئات المشابهة لها من إشكالات، وقد حرصنا في هذا المؤتمر أن يكون 70% من المشاركين والحضور من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير، ليستثمرو وجود نخبة الخبراء والعلماء الدوليين الذين حضروا من 17 دولة إضافة للمملكة وينهلوا من تجاربهم وخبراتهم الشيء الكثير مما سينعكس على البيئة والزراعة في عسير”.

إثر ذلك، قدّم نائب وزير البيئة والمياه الزراعة المهندس منصور المشيطي، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على رعايته واهتمامه لإقامة وتنظيم المؤتمر وتسهيل كافة المهمات لتحقيق أهدافه، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهد من أجل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، كون ذلك هو الركيزة الأساسية على طريق تحقيق الأهداف التنموية للمملكة دون الإخلال بحق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر في عسير يأتي من باب أهميته لها كون أراضيها تمثل 60% من مساحة الغابات في المملكة.